Fabrizio staðfestir tíðindin og greinir frá smáatriðum í samningi Bellingham hjá Real Madrid

Jude Bellingham er við það að ganga í raðir Real Madrid frá Borussia Dortmund.

Hinn 19 ára gamli Bellingham er einn eftirsóttasti leikmaður heims en Real Madrid hefur unnið kapphlaupið um hann.

Enski miðjumaðurinn var sterklega orðaður við Manchester City og Liverpool í vetur.

Real Madrid greiðir Dortmund um 100 milljónir evra fyrir Bellingham. The Athletic hafði sagt frá þessu og Fabrizio Romano tekur undir. Upphæðin mun svo að öllum líkindum hækka með tímanum.

Þá skrifar Bellingham undir sex ára samning í spænsku höfuðborginni.

Kappinn á að gangast undir læknisskoðun í spænsku höfuðborginni á næstu dögum.

Bellingham hefur átt frábæru gengi að fagna með Dortmund síðustu ár og ekki var frammistaða hans á HM í fyrra með enska landsliðinu til að draga úr áhuga á honum.

