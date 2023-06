Vendingar varðandi framtíð Messi – Nýtt myndband kemur fram á sjónarsviðið

Joan Laporta, forseti Barcelona og Jorge Messi, faðir Lionel, funda nú um framtíð leikmannsins.

Þeir sáust saman á nýju myndbandi.

Börsungar eru að reyna að setja saman áætlun til að fá Messi aftur, en félagið er í fjárhagsvandræðum.

Tvö ár eru síðan Messi yfirgaf Barcelona með tárin í augunum og hélt til Paris Saint-Germain. Hann verður senn laus allra mála í París.

Næstu dagar verða afar mikilvægir í viðræðunum um hugsanlega endurkomu Argentínumannsins til Barcelona.

🚨 Jorge Messi and Barcelona president Joan Laporta — meeting now to discuss Leo’s return after La Liga approved the plan.

More to follow on the Messi saga, key hours and days ahead.

