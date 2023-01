Æfði ekki í dag í skugga sögusagna

Anthony Gordon æfði ekki með Everton í dag. Hann vill komast til Newcastle.

Sjálfur hefur Gordon náð samkomulagi við Newcastle en Everton heimtar háar fjárhæðir fyrir hann. Talað hefur verið um allt að 60 milljónum punda.

Kappinn er aðeins 21 árs gamall og þykir mikið efni. Hann getur spilað á köntunum og fyrir aftan framherja.

Á þessari leiktíð hefur Gordon spilað sextán leiki Everton í ensku úrvalsdeildinni og skorað þrjú mörk.

