Nýjasta stjarna Chelsea þurfti minna en 35 mínútur til að slá út leikmenn á borð við Haaland og Nunez

Segja má að stuðnings­menn enska úr­vals­deildar­fé­lagsins Chelsea hafi verið afar hrifnir af því litla sem þeir sá til nýjasta leik­manns fé­lagsins, Úkraínu­mannsins Myk­hailo Mudryk, í leik liðsins gegn Liver­pool í ensku úr­vals­deildinni á dögunum.

Að­eins eru nokkrir dagar síðan Mudryk gekk til liðs við Chelsea frá Shak­htar Do­netsk fyrir því sem nemur um 89 milljónum punda og var leik­manninum, sem hefur heillað í Meistara­deild Evrópu, hent beint í djúpu laugina í ensku úr­vals­deildinni er hann kom inn í síðari hálf­leik gegn Liver­pool.

Á þeim mínútum sem Mudryk fékk í leiknum sást greini­lega að eitt­hvað er í hann spunnið. Þá gerði hann sér lítið fyrir og setti hraða­met í ensku úr­vals­deildinni á tíma­bilinu er hann mældist á 36.63 kíló­metra hraða á klukku­stund í einum af sprettum sínum upp kantinn.

Þar með sá hann við leik­mönnum á borð við norsku stór­stjörnuna Er­ling Braut Haaland, leik­manni Manchester City og Darwin Nu­nez, leik­manni Liver­pool.

Hraða­metið á yfir­standandi tíma­bili fyrir komu Mudryk var hins vegar í höndum Ant­hony Gor­don, sóknar­manns E­ver­ton sem hafði mælst á 36.61 kíló­metra hraða á klukku­stund.

36.63 – Mykhailo Mudryk

36.61 – Anthony Gordon

36.53 – Darwin Núñez

36.22 – Erling Haaland

36.09 – Denis Zakaria

