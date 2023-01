Iða í skinninu eftir nýjustu vendingar – Myndband í dreifingu af stjörnu Arsenal varpar ljósi á framhaldið

Gabriel Jesus, stjörnu­leik­maður enska úr­vals­deildar­fé­lagsins Arsenal, heyrist gefa vís­bendingar um mögu­lega endur­komu sína eftir meiðsli í mynd­bandi sem hefur farið í dreifingu á sam­fé­lags­miðlum og tekið er í stúkunni á Emira­tes Stadium um ný­liðna helgi á leik liðsins gegn Manchester United.

Arsenal vann leikinn 3-2 með sigur­marki frá Eddi­e Nketiah á loka­mínútunum en sjálfur er Gabriel Jesus frá vegna hné­meiðsla sem hann hlaut á heims­meistara­mótinu í knatt­spyrnu með Brasilíu undir lok síðasta árs.

Mynd­band sem farið hefur í dreifingu á sam­fé­lags­miðlum og sýnir Jesus eiga í sam­ræðum við UFC goð­sögnina Khabib Nur­magomedov hefur gert stuðnings­menn Arsenal spennta en á því heyrist Jesus segja að um 4-5 vikur séu þar til hann verði mættur aftur á völlinn með Arsenal.

Jesus gekk til liðs við Arsenal fyrir yfir­standandi tíma­bili og hafði verið á frá­bæru skriði með liðinu áður en hann hélt á HM með Brasilíu og meiddist undir lok síðasta árs.

Arsenal er með fimm stiga for­skot á toppi ensku úr­vals­deildarinnar og á leik til góða á Manchester City í 2. sæti deildarinnar eftir ný­liðna helgi. Margir bjuggust við því að liðið myndi eiga erfitt upp­dráttar án Jesus þar sem það kom í hlut Nketiah að fylla upp í hans skarð en sá hefur gert það af stakri prýði.

Nketiah skoraði meðal annars tvö af þremur mörkum Arsenal gegn Manchester United um ný­liðna helgi en fé­lagið hefur ekki tapað leik í ensku úr­vals­deildinni síðan þann 4. septem­ber á síðasta ári.

Mynd­bandið af Jesus ræða bið Khabib má sjá hér fyrir neðan:

🎥| Gabriel Jesus told Khabib Nurmagomedov at the Arsenal game on Sunday that he hopes to return in “4 or 5 weeks.” [via @AhmedJaward3] #afc

pic.twitter.com/H06sB1F6Dm

— Arsenal Buzz (@ArsenalBuzzCom) January 23, 2023