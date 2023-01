Neville hendir fram mjög áhugaverðri spá sem gerir stuðningsmenn Arsenal brjálaða

„Manchester City mun vinna deildina,“ sagði Gary Neville sérfræðingur Sky Sports eftir að Arsenal vann Tottenham í gær og náði átta stiga forskoti á toppi ensku úrvalsdeildarinnar.

Neville heldur því fram að City muni ná vopnum sínum og að Arsenal fari að gefa eftir, Neville spáir því að Arsenal endi ekki einu sinni í öðru sæti deildarinnar.

„Ég held að Manchester United endi í öðru sæti, ég veit að þetta mun pirra Arsenal stuðningsmenn.“

1️⃣ Man City

2️⃣ Man United

3️⃣ Arsenal@gnev2 predicts both Manchester clubs to finish above Arsenal 😅 pic.twitter.com/SJlUD4z9lf

— Football Daily (@footballdaily) January 16, 2023