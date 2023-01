Sjáðu stórkostlegt mark Ödegaard gegn Tottenham

Martin Ödegaard skoraði frábært mark fyrir Arsenal í 2-0 sigri á Tottenham í ensku úrvalsdeildinni í kvöld.

Ödegaard skoraði annað mark Arsenal í 2-0 sigri en Hugo Lloris gerði það fyrra sem sjálfsmark.

Norðmaðurinn átti frábært skot fyrir utan teig sem Lloris réð ekki við og fagnaði markinu innilega með liðsfélögum sínum.

Sjón er sögu ríkari.

Martin fuvkin Odegaard my Starboy 🙌. No other midfielder has more goals (8) this season in the PL pic.twitter.com/ZIjVchUPHu

— B.E.A.S.T.🖤🦋🖤 (@BwanAhmed08) January 15, 2023