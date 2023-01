Fyrrum leikmaður í úrvalsdeild upplifði skelfilegt kvöld – Sjáðu ótrúlegar lokamínútur

Adam Le Fondre, fyrrum leikmaður Reading í ensku úrvalsdeildinni, svaf ekkert í nótt eftir leik í Ástralíu.

Le Fondre er leikmaður Sidney FC í efstu deild Ástralíu og spilaði með liðinu gegn Wellington Phoenix.

Staðan var 1-0 fyrir Wellington er Sidney fékk vítaspyrnu í uppbótartíma og steig Le Fondre á punktinn.

Markmaður gestaliðsins varði en Sidney fékk annað víti strax í kjölfarið eftir hendi innan teigs úr frákastinu.

Le Fondre steig aftur á punktinn og þrumaði boltanum yfir markið í þetta skiptið eins og má sjá hér fyrir neðan.

so let’s recap: to win his team a point at the death against a nine-man opponent, former EPL/Championship striker Adam Le Fondre has a pen saved. The follow up shot is deemed a handball, so he gets another chance and proceeds to sky it in front of the home fans. #SYDvWEL pic.twitter.com/jMnJGTaJ19

— Evan Morgan Grahame (@Evan_M_G) January 7, 2023