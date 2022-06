Íslenska þjóðin spennt fyrir framan sjónvarpið í kvöld – „The Dorrit Moussaieff Derby“

Ísland gerði í kvöld 2-2 jafntefli gegn Ísrael á útivelli í fyrstu umferð B-deildar Þjóðadeildar UEFA. Ísland var yfir lengi vel í leiknum en mark undir lok leiks frá Ísrael sá til þess að liðin skiptu með sér stigunum.

Íslenska þjóðin sat límd yfir skjánum á Viaplay og hafði þetta að segja.

The Dorrit Moussaieff Derby is finally upon us! 90 minutes of war and then friends again! #DMDerby 🇮🇱🇮🇸 pic.twitter.com/GkDGPCI4qV

— Hjörvar Hafliðason (@hjorvarhaflida) June 2, 2022