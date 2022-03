Leikmaður AC Milan gengur til liðs við Barcelona

Miðjumaðurinn Franck Kessie, sem leikið hefur með ítalska félaginu AC Milan frá árinu 2017 hefur skrifað undir fjögurra ára samning við Barcelona. Þetta kemur fram í frétt á Guardian.

Samningur Kessie hjá AC Milan rennur út í sumar og gengur hann þá til liðs við Börsunga á frjálsri sölu. Fílabeinsstrendingurinn komst að munnlegu samkomulagi við Barcelona í síðustu viku en gengið var frá samningnum í dag. Von er á tilkynningu frá Barca innan tíðar.

Here we go. After verbal agreement reached days ago, Franck Kessié has signed as new Barcelona player until June 2026 – it’s gonna be four year deal, he joins as free agent from AC Milan. 🔵🔴 #FCB

Kessié will receive €6.5m net salary plus add-ons. Medical already completed. pic.twitter.com/9kFCIPJXn5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2022