Sjáðu pirraðan Gerrard í viðtali eftir leik – ,,Ég hélt að spurningarnar þínar yrðu betri“

Aston Villa tók á móti Arsenal í eina leik dagsins í ensku úrvalsdeildinni.

Gestirnir réðu ferðinni í fyrri hálfleik og leiddu 0-1 eftir hann með marki frá Bukayo Saka á 30. mínútu.

Villa sótti aðeins í sig veðrið í seinni hálfleik en tókst ekki að skapa sér nóg á síðasta þriðjungi vallarins.

Arsenal sigldi sigrinum heim.

Steven Gerrard, stjóri Villa, var til viðtals á BT Sport eftir leik og þar var honum ekki mjög skemmt.

Sá sem tók viðtalið benti Gerrard á bilið sem enn er milli Villa og liða ofar í töflunni. ,,Ef ég á að vera hreinskilinn hélt ég að spurnignarnar þínar yrðu betri,“ sagði Gerrard meðal annars.

Eftir um 1 mínútu og 45 sekúndur af myndbandinu hér neðar er Gerrard spurður út í bilið milla liðanna.

"I thought certain individuals lacked belief."

"I'm emotional in interviews, I care, I don't like getting beat."

Steven Gerrard gives and honest assessment of Villa's struggles against Arsenal, and clears the air with @TheDesKelly… pic.twitter.com/E1mzOFpHND

