Sjáðu myndbandið: Baulað á Messi og Neymar í París í dag

Paris Saint-Germain og Bordeaux eigast þessa stundina við í franska boltanum. Um 20 mínútur eru liðnar af leiknum.

Fyrir leik, þegar leikmenn voru kynntir til leiks, bauluðu stuðningsmenn PSG þegar nöfn stjarnanna Lionel Messi og Neymar voru kölluð upp. Einnig er baulað á þá í leiknum sjálfum.

PSG féll úr leik í Meistaradeild Evrópu í vikunni gegn Real Madrid og virðast þessir tveir ekki vera vinsælir menn í París eins og er.

Kylian Mbappe var hins vegar hylltur.

Messi kom til PSG frá Barcelona í sumar en Neymar kom einnig frá Börsungum fyrir 200 milljónir punda árið 2017. Hvorugum leikmanni hefur tekist að standast væntingar stuðningsmanna í París sem vilja Evrópumeistaratitilinn í hús.

Í myndbandinu hér fyrir neðan má sjá að einnig var baulað þegar Gigi Wijnaldum var kynntur til leiks. Hann kom til PSG frá Liverpool í sumar.

🚨⚽️ PSG fans cheered Mbappé, but whistled and booed at Messi and Neymar pic.twitter.com/zuEorTN6LA

Neymar and Messi are currently being booed by the PSG fans every time they get the ball 💀 pic.twitter.com/H7Qk1eS0VP

— ESPN FC (@ESPNFC) March 13, 2022