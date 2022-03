Mbappe áhugsamur þegar hann labbaði inn á mögulegt nýtt heimili sitt í gær

Það verður barist til síðasta blóðdropa á Santiago Bernabeu í kvöld þegar PSG heimsækir Real Madrid í Meistaradeild Evrópu. PSG vann fyrri leikinn í Frakklandi 1-0.

Kylian Mbappe verður allt í öllu hjá PSG en hann hefur jafnað sig af meiðslum sem hann varð fyrir á æfingu liðsins.

Mbappe er samningslaus í sumar og hefur mikið verið rætt og ritað um að hann fari frítt til Real Madrid.

PSG leggur allt kapp á að halda Mbappe en það gengur erfiðlega og allt bendir til þess að hann fari til Spánar.

Mbappe virtist hafa mikinn áhuga á Bernabeu vellinum í gær þegar hann mætti á æfingu en á myndbandi má sjá hvernig hann skoðaði mögulegt nýtt heimili sitt.

Mbappe taking a good look around the Bernabeu 👀

(via @PSG_English) pic.twitter.com/gdApkRJa0K

— ESPN FC (@ESPNFC) March 9, 2022