Fullyrt að Christensen sé búinn að semja við Barcelona

Spænskir fjölmiðlar fullyrða nú að Andreas Christensen sé búinn að semja við Barcelona um að ganga frítt í raðir félagsins í sumar.

Samningur hins 25 ára gamla Christensen við Chelsea rennur út í sumar og getur hann þá valið sér félag án þess að það komi Chelsea við.

Christensen er danskur landsliðsmaður sem hefur verið á mála hjá Chelsea frá árinu 2015.

