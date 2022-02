Sjáðu sturlaða stoðsendingu Mbappe í gær

Paris Saint-Germain tók á móti St. Etienne í frönsku úrvalsdeildinni í gær.

Eftir að hafa lent 0-1 undir snemma leiks sneri PSG leiknum við með tveimur mörkum frá Kylian Mbappe og einu frá Danilo. Lokatölur urðu 3-1.

Stoðsending Mbappe í marki Danilo var ansi falleg og hefur vakið mikla athygli. Hana má sjá neðst í fréttinni.

Mbappe hefur farið á kostum með PSG frá komu sinni árið 2017 en hann verður samningslaus í sumar. Talið er að hann endi hjá Real Madrid.

My lord Mbappe that’s the best assist I’ve seen in ages pic.twitter.com/MZqajIwPCk

— B (@lfcbennn) February 26, 2022