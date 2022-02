Eriksen sneri aftur – Fyrsti leikur hans í 259 daga

Nú er í gangi leikur Brentford og Newcastle í ensku úrvalsdeildinni. Christian Eriksen kom inn á sem varamaður á 52. mínútu og er þetta fyrsti leikur hans í 8 mánuði.

Eins og flestir muna eftir þá lenti Christian Eriksen í óhugnanlegu atviki á EM síðasta sumar. Hann fór í hjartastopp í leik Danmerkur gegn Finnlandi og var á tímabili óvissa um framtíð hans í fótboltanum. Græddur var í hann bjargráður en ekki er löglegt að spila með hann á Ítalíu og því rifti hann samningi sínum við Inter.

Hann kom inn á snemma í seinni hálfleik eins og áður sagði við mikinn fögnuð áhorfenda.

259 days after that terrible day… Christian Eriksen is back! ❤️🇩🇰 #Eriksen

😍 @ChrisEriksen8 back on a football pitch

A standing ovation from all four sides as he comes on#BrentfordFC pic.twitter.com/jNW7PIsvES

— Brentford FC (@BrentfordFC) February 26, 2022