Neymar vill spila í Bandaríkjunum áður en ferlinum lýkur – Ætlar ekki aftur til Brasilíu

Neymar, leikmaður PSG, var nýlega gestur í hlaðvarpsþættinum Fenomenos. Þar ræddi hann meðal annars um ferilinn og hvað hann vill afreka áður en honum lýkur.

Neymar hefur áður spilað með Barcelona og Santos á ferlinum vill spila í Bandaríkjunum áður en ferlinum lýkur. Þá er hann ekki viss um hvort að hann snúi aftur til Brasilíu til þess að spila fótbolta, honum þykir meira spennandi að spila í MLS deildinni.

„Ég veit ekki hvort ég muni spila í Brasilíu aftur. Ég myndi samt elska að spila í Bandaríkjunum. Ég myndi elska að fá að spila þar í allvega eitt tímabil.“

Neymar wants to play at least one season in MLS before retiring 👀🇺🇸 pic.twitter.com/Z1Y5TrT194

— ESPN FC (@ESPNFC) February 21, 2022