Liverpool að rífa fram 50 milljónir punda – Tottenham taldi sig vera með Diaz

Liverpool er að ganga frá kaupum á Luis Diaz kantmanni Porto en fjöldi blaðamanna í Bretlandi segir frá því.

Kaupverðið verður í kringum 50 milljónir punda en Liverpool borgar væna summu fyrst og svo eru bónusar í boði.

Tottenham hefur síðustu daga reynt að fá Diaz og taldi sig leiða kapphlaupið. Nú er ljóst að hann fer til Liverpool.

Diaz er 25 ára gamall kantmaður frá Kólumbíu sem kom til Porto árið 2019. Hann ógnar sífellt með hraða sínum og krafti.

Hann býr til meiri breidd í sóknarleik Liverpool en félagið hefur hingað til treyst á Mo Salah og Sadio Mane.

Liverpool will submit an official bid in the coming hours for Luís Diaz – he’s top of LFC scouting list. €40m guaranteed plus easy bonuses around €20m plus €5m difficult bonuses. 🔴 #LFC

Salary now discussed with agent. Tottenham opening bid was turned down by FC Porto. pic.twitter.com/lmqIOnKjMK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2022