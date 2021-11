Sjáðu myndbandið: Carragher gerði stólpagrín að Man Utd-goðsögn

Michael Carrick stýrði Manchester United í fyrsta sinn sem bráðabirgðastjóri er liðið vann 0-2 sigur á Villarreal í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Með sigrinum er Man Utd komið í 16-liða úrslit keppninnar.

Cristiano Ronaldo og Jadon Sancho gerðu mörk Man Utd á síðasta stundarfjórðungi leiksins í kvöld.

Jamie Carragher, fyrrum leikmaður Liverpool og sparkspekingur, fór á Twitter eftir leik og grínaðist létt í kollega sínum og fyrrum leikmanni Man Utd, Rio Ferdinand.

Árið 2019 var Ferdinand í setti BT Sport þegar Ole Gunnar Solskjær var bráðabirgðastjóri. Hafði honum gengið afar vel leikina á undan og hvatti hann Man Utd til að gefa honum langtímasamning.

,,Man Utd þakkar mér kannski ekki en skrifið upp samninginn, látið hann á borðið og látið hann skrifa undir. Leyfið honum að skrifa hvaða tölur á hann sem hann vill. Ole er við stýrið,“ sagði Ferdinand á sínum tíma.

Solskjær fékk vissulega langtímasamninginn á þessum tíma. Um helgina var hann hins vegar rekinn eftir afar slakt gengi á þessari leiktíð.

Þar sem Carrick var bráðabirgðastjóri í kvöld datt Carragher í hug að skrifa einfaldlega það sem Ferdinand sagði á sínum tíma upp aftur, nema í þetta skipti um Carrick.

Hér fyrir neðan má sjá tíst Carragher. Enn neðar má svo sjá myndskeiðið þar sem Ferdinand hvatti Man Utd til að gefa Solskjær langtíma samning.

Man Utd might not thank me, but get the contract out put it on the table & let him sign it, let him right whatever numbers he wants, let him sign the contract. Carrick’s at the wheel man! #VILMUN @ChampionsLeague

— Jamie Carragher (@Carra23) November 23, 2021