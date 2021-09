Sjáðu Mourinho sýna gamla takta í sínum þúsundasta leik

Mourinho sýndi gamla takta í sínum þúsundasta leik í stjórasætinu er lærisveinar hans í Roma tóku á móti Sassuolo á Ítalíu.

Bryan Cristante kom Roma yfir á 37. mínútu en Filip Duricic jafnaði fyrir Sassuolo á 57. mínútu.

Sigurmarkið kom í uppbótartíma þegar að Stephan El Shaarawy, vængmaður Roma, skoraði með glæsilegu skoti sem fór í stöngina og inn.

Leikmenn Roma fögnuðu markinu vel og innilega og José Mourinho tók góðan sprett upp völlinn og faðmaði leikmenn sína af mikilli innlifun.

Roma er í 1. sæti með fullt húsa stiga eftir 3 umferðir. Sassuolo er í 9. sæti með 4 stig.

Myndband af atvikinu má sjá hér að neðan.

Mourinho win his 1000th game as a manager in 92 minutes and the whole stadium go crazy ❤

— SnrB👣 (@Tibamor_) September 12, 2021