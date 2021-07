England er strax komið yfir í úrslitaleik Evrópumótsins gegn Ítalíu.

Luke Shaw skoraði markið strax á 2. mínútu. Hann mætti þá á fjær og hamraði boltanum í markið eftir sendingu frá Kieran Trippier.

Markið má sjá hér fyrir neðan. Er fótboltinn á leiðinni heim?

What a early goal by Luke Shaw in 2 minutes#Euro2020Final#ITAENG pic.twitter.com/bZ7CfEfezX

