Arsenal staðfestir komu Nuno Tavares

Arsenal hefur staðfest kaupin á vinstri bakverðinum Nuno Tavares frá Benfica.

Tavares er 21 árs gamall Portúgali. Hann á leiki að baki fyrir yngri landslið þjóðarinnar.

Tavares mun kom til með að veita Kieran Tierney samkeppni um stöðu vinstri bakvarðar hjá Arsenal.

Arsenal greiðir Benfica 8 milljónir evra til að byrja með. Sú upphæð gæti svo hækkað með árangurstengdum greiðslum.

Samkvæmt ítalska blaðamanninum Fabrizio Romano beinast sjónir Arsenal nú að Albert Sambi Lokonga, leikmanni Anderlecht.

Welcome to The Arsenal, Nuno Tavares 👋 pic.twitter.com/379qyLXrxG

— Arsenal (@Arsenal) July 10, 2021