Heimildarþættir gerðir um næsta tímabil Arsenal

Næsta þáttaröð af All or Nothing hjá Amazon verða gerðir um enska úrvalsdeildarfélagið Arsenal.

Tíðindin hafa ekki verið endanlega staðfest en fjöldi erlendra miðla greina þó frá þessu.

Á síðustu leiktíð fylgdu myndavélar Amazon nágrönnum Arsenal í Tottenham eftir við gerð þátta um félagið. Það tímabil var ansi viðburðaríkt fyrir Tottenham þar sem Jose Mourinho var meðal annars látinn fara.

Arsenal er að fara inn í ansi mikilvægt tímabil eftir vonbrigði í ensku úrvalsdeildinni síðustu tímabil. Félagið hefur til að mynda endað í áttunda sæti deildarinnar tvö tímabil í röð.

Það er ljóst að sæti Mikel Arteta, stjóra Arsenal, gæti hitnað ansi fljótt í haust ef góð úrslit skila sér ekki í hús.