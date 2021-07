Fallegt augnablik átti sér stað á Wembley í Lundúnum í gærkvöldi eftir sigur enska landsliðsins á því danska í undanúrslitum Evrópumótsins.

Mason Mount, leikmaður enska liðsins, rétti ungri stelpu þá búninginn sinn. Viðbröðgin voru frábær, stelpan réði sér ekki fyrir gleði.

Hér fyrir neðan má sjá myndband af þessu.

The look on her face after Mason Mount gave her his shirt 🥺

(via @remmiewilliams)pic.twitter.com/dW4UoCft3S

— B/R Football (@brfootball) July 8, 2021