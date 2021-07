Sjáðu áhugaverða staðreynd um liðin í undanúrslitum á EM

8-liða úrslitin á EM 2020 kláruðust í gær. Nú er því ljóst hvaða lið mætast í undanúrslitum mótsins sem fara fram á þriðjudag og miðvikudag.

Ítalía og Spánn mætast á þriðjudag og England og Danmörk á miðvikudag. Báðir leikirnir fara fram á Wembley í Englandi.

Mótið hefur verið haldið á víð og dreif um Evrópu í þetta skiptið og hefur það vakið athygli að þau lið sem komin eru í undanúrslit keppninnar hafa öll fengið að minnsta kosti þrjá heimaleiki.

What do the #Euro2020 semi-finalists have in common?

England – played 4 games at home.

Denmark – 3 games at home.

Italy – 3 games at home.

Spain – 3 games at home.

— John Bennett (@JohnBennettBBC) July 4, 2021