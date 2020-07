Þrír leikir í efstu deild kvenna í dag: „Íslandsmótið ekki bara tveggja liða keppni“

„Við erum mjög spenntar fyrir leiknum, erum langflestar heilar, það er fín stemning og við búumst við hörku leik,“ segir Kjartan Stefánsson þjálfari Fylkis.

Fylkiskonur hafa enn ekki tapað leik í deildinni. Kjartan segir liðið vera að senda ákveðin skilaboð með frammistöðu sinni hingað til. „Við erum búin að fara í gegnum, í raun og veru, sterkustu liðin fyrir utan Breiðablik, við spiluðum við þær í bikarnum og það stóð ansi tæpt. Það þykir ekki eins sjálfsagt og áður að Íslandsmótið sé bara tveggja liða keppni,“ segir Kjartan.

Kjartan og Fylkisliðið gera sér grein fyrir því að þær séu kannski ekki að fara að berjast um titilinn. Þær geti þó haft mikil áhrif á hvaða lið tekur titilinn.

Sjöunda umferð í efstu deild kvenna í knattspyrnu heldur áfram í dag. Selfoss sigraði Þór/KA í gær með tveimur mörkum gegn einu. Með sigrinum fór Selfoss í þriðja sætið. Þór/KA er sem stendur í fimmta sæti.

Fyrsti leikur dagsins hefst klukkan 18:00 þegar FH tekur á móti ÍBV. Tveir leikir hefjast klukkan 19:15. Fylkir tekur á móti Stjörnunni og KR tekur á móti Þrótt Reykjavík. Umferðin klárast á morgun með stórleik Breiðabliks og Vals.

Framlína landsliðsins í þessum tveimur liðum

Fylkisliðið er búið að fá á sig fimm mörk sem er á pari við efstu liðin. Breiðablik og Valur hafa þó skorað lang mest allra liða. „Þetta er munurinn á liðunum. Ef maður horfir á framlínu íslenska landsliðsins þá kemur hún alfarið úr þessum tveimur liðum,“ segir Kjartan.

Fljótar og hættulegar

Kjartan býst við Stjörnuliðinu öguðu og þéttu. „Þær hafa spilað frábæran varnarleik á köflum. Ég veit að þær eru með nokkrar ungar sem eru fljótar og hættulegar. Þær geta varist vel og sótt hratt. Það er spurning hvaða Stjörnuliði við erum að fara að mæta. Þær hafa spilað gríðarlega vel og svo hafa þær alveg misst hausinn. Þær hafa verið svolítið on og off. Við búumst við þeim on í kvöld.“

Fædd 2004 hefur spilað gríðarlega vel

Sara Dögg Ástþórsdóttir er ungur leikmaður fædd árið 2004. Hún er að glíma við smávægileg meiðsli og verður ekki með í kvöld. „Við höfum verið að bíða eftir henni. Hún er ung og efnileg 16 ára stelpa sem hefur spilað gríðarlega vel. Hún verður vonandi með í næsta leik.“ Sara hefur komið við sögu í einum leik í deildinni og byrjaði bikarleikinn á móti Blikum.