Sólveig Anna gagnrýnir myndbirtingu Katrínar Jakobs: „Ekki við hæfi þegar að fólk er slasað og í lífshættu“

Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar gagnrýnir það að Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra hafi fagnað sigri Liverpool í ensku úrvalsdeildinni í gær og birt af því mynd.

Sólveig skrifar harðorðan pistil á Facebook í kvöld og segir að ef forsætisráðherra hafi frekar átt að setja inn færslu um þann harmleik sem átti sér stað í Reykjavík í gær þegar þrír létust í eldsvoða.

Finally! Congratulations my dear boys and Klopp and to us all! Lets all remember to keep walking on with hope in our hearts! #YNWA pic.twitter.com/lADvH4tT4r

— Katrín Jakobsdóttir (@katrinjak) June 25, 2020