Norska stórstjarnan hefur lítið gaman af því að ræða við fréttamenn

Þýski boltinn er byrjaður að rúlla en Erling Haaland skoraði eitt mark í 4-0 sigri Dortmund á Schal í gær.

Skömmu áður en Haaland skoraði var Jean-Clair Todibo að segja honum að sofa hjá ömmu sinni.

Haaland ræddi við fréttamenn eftir leik og var ekkert sérstaklega léttur í lund, ítrekað þegar hann ræðir við fréttamenn er hann stuttur í svörum.

Búið er að taka saman nokkur viðtöl við Haaland þar sem hann virðist ekkert nenna að ræða málið.

Samantekina má sjá hér að neðan.

