Danir reyndu að niðurlægja Hannes í gær sem svaraði með föstum skotum

,,Morten, þú þarft ekki að vera bitur á Twitter eftir að þú og eignkonan þín misstuð fyrirtækið ykkar. Hafðu ekki áhyggjur, það birtir til,“ skrifar Hannes Þ Sigurðsson, fyrrum landsliðsmaður Íslands í fótbolta á Twitter.

Hannes fór í hart við nokkra Dani í gær, þegar stuðningsmenn Bröndby í Danmörku fóru að ræða um versta leikmann í sögu félagsins. Hannes var nefndur á nafn og hafði ekki gaman af.

Hey Morten, no need to be bitter and resentful on Twitter, just because you and your wife lost your company. Don’t worry, it will be fine eventually 😉

Hannes lék með Bröndby um stutt skeið árið 2006 en hann kom til félagsins frá Stoke, Hannes lék sem atvinnumaður í fjórtán ár.

Eftir að Hannes tók upp boxhanskana á Twitter í gær, hafa margir lagt orð í belg og Hannes hefur haldið áfram að svara. ,,Morten, þú ættir að hugsa út í það hvernig það er að láta fólk drulla yfir vinnu sem þú varst í fyrir 13 árum. Fótboltamenn eru bara venjulegt fólk, ég hef aldrei sagt neitt fyrr en núna,“ sagði Hannes.

,,Læknar ráðlögðu mér að hætta í fótbolta þegar ég var 22 ára, þetta var erfið vinna og miklar fórnir. Ef fólk ætlar að bauna á mig, getur það ekki farið að væla þegar því er svarað.“

Not my club or problem and I wouldn’t name anyone. First off, there can only be one manager of the team, no one else should try to interfere with his job or how he does it. Second, bad culture and a split locker room can’t be allowed to exist, no matter the cost.

