Lið undir stjórn Guardiola aldrei verið minna með boltann en í dag

Manchester City vann 2-1 sigur á Chelsea í ensku úrvalsdeildinni í kvöld en leikið var í Manchester.

Leikur kvöldsins var fjörugur og fengu bæði lið tækifæri til að vinna leikinn en City hafði betur að lokum.

N’Golo Kante kom Chelsea yfir en þeir Kevin de Bruyne og Riyad Mahrez tryggðu City sigur.

Tölfræðin úr leiknum er athyglisverð en City var 46,74 prósent með boltann á heimavelli.

Lið undir stjórn Pep Guardiola hefur aldrei verið minna með boltann í leik í sögunni sem er sturluð staðreynd.

46.74 – Man City’s possession figure of 46.74 today is the lowest recorded by a side managed by Pep Guardiola in any of his 381 top-flight matches in charge. Academic. #MCICHE

— OptaJoe (@OptaJoe) 23 November 2019