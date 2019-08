Mo Salah og fótalaus strákur bræddu hjörtu í gær

Það er áhugaverður leikur í Istanbúl í kvöld þegar Liverpool og Chelsea mætast, í leik um Ofurbikar UEFA. Um er að ræða sigurvegara Meistara og Evrópudeildar.

Bæði lið tóku æfingu í Tyrklandi í gær en nokkrir ungir drengir fengu að hitta hetjur Liverpool.

Um var að ræða einstaklinga með fötlun sem UEFA, bauð á svæðið. Mo Salah lék við drengina að æfingu lokni.

Myndband af honum og fótalausum strák hefur vakið mikla athygli og brætt hjörtu margra, þar halda þeir á lofti. Drengurinn sem ekki er með lappir gefur ekkert eftir og sýnir mikla færni.

Sjón er sögu ríkari.

Wonderful ❤️

@MoSalah making memories with two children of the @UEFA_Foundation ❤️ #SuperCup pic.twitter.com/7n6K10tWe2

