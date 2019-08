Stór rass ástæða þess að Moyes vildi ekki kaupa Maguire

David Moyes vildi ekki kaupa Harry Maguire til Manchester United árið 2013, hann var hræddur um að hann yrði of feitur og mikill.

Maguire lék þá með Sheffield United og var að stíga sín fyrstu skref. Maguire hefði kostað 4 milljónir punda þá en United borgaði 80 milljónir punda fyrir hann í sumar.

,,Ég reyndi ekki að kaupa hann en við vissum af honum, ég vissi af öllum leikmönnum í heimi,“ sagði Moyes við Talksport í dag.

,,Maguire var einn af þeim sem ég vissi af, ég sá hann spila og fannst hann mjög góður.“

Stór rass á Maguire var ein af ástæðum þess að Moyes vildi ekki reyna að kaupa Maguire árið 2013.

,,Hann var hins vegar mjög stór allur, með stórt rassgat. Maður hugsaði hversu stórt þetta yrði allt, hann var ungur og þú taldir að hann yrði alltaf stærri.“

,,Hann er í dag eins og hefur hugsað frábærlega um sig, Maguire var góður leikmaður. Þetta var ekki það sem United vantaði, við vorum með Vidic, Rio, Jonny Evans, Smalling, Jones og Michael Keane.“

,,Harry Maguire þurfti að fara á sitt ferðalag, þeir þurfa hana til að komast á sinn stað.“

