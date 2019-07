Stjarna Arsenal neitaði að skrifa á treyjuna – Sjáðu af hverju

Rob Holding, leikmaður Arsenal, tók þátt í leik liðsins í nótt gegn spænska stórliðinu Real Madrid.

Leikurinn fór fram í Bandaríkjunum en bæði lið eru nú að undirbúa sig fyrir keppni í deild.

Fyrir leik þá gáfu leikmenn Arsenal eiginhandaráritanir og skrifuðu á meðal annars á treyjur.

Einn stuðningsmaður Tottenham reyndi að fá Holding til að skrifa á treyjuna sína og tókst það… Næstum því.

Holding undirbjó sig fyrir það að rita á treyjuna en sá svo að um Tottenham treyju var að ræða og hætti við.

Sjón er sögu ríkari.

Video: Rob Holding refuses to sign a Tottenham shirt from a fan before the match against Real Madrid. 😂😂 [@Arsenal] #afc pic.twitter.com/QDRE3bpb4a

