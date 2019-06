Gunnleifur skrifaði hjartnæmt bréf til Bjarka: ,,Ég mun halda minningu þinni á lofti svo lengi sem ég lifi“

View this post on Instagram

Elsku fallegi vinur minn. Ég kynntist þér fyrir mörgum árum þegar þú og ég spiluðum í HK, þú í yngri flokkum og ég í meistaraflokki. Ég sá hversu mikla hæfileika þú hafðir inná vellinum og vissi að það yrði ekki löng bið þar til að þú kæmir sem ungur maður í mfl. Við æfðum, spiluðum og ferðuðumst saman, og ég sá hversu stórt hjarta þú varst með og hversu jákvæður og glaður þú varst. Ég man þegar þú kynntir Ástrósu fyrir mér, og ég sagði þér að þú hefðir dottið í lukkupottinn. Ég man þegar við fórum saman til London með HK. Ég man allar góðu stundirnar í Fagralundi. Ég man þegar þú veiktist. Þá sýndirðu mér og öllum öðrum hversu stórkostleg manneskja þú varst. Þú varst keppnismaður sem tæklaðir ósanngjarnar aðstæður af auðmýkt, ást og baráttu. Ég man þegar ég var í brúðkaupinu þínu þegar þú giftist annari hetju. Ég man þegar Emma kom í heiminn. Þú hefur kennt mér svo mikið á lífið. Ég er stoltur og þakklátur fyrir að hafa verið vinur þinn. Ég mun halda minningu þinni á lofti svo lengi sem ég lifi. Ég votta Ástrósu, Emmu, stórfjölskyldunni og öllum þeim sem eiga um sárt að binda samúð mína❤️#lífiðernúna