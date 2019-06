Einn karlmaður fær helmingi hærri laun en tæplega 1700 konur

Sameinuðu þjóðirnar, birta áhugaverða staðreynd á Twitter síðu sinni í dag. Þar kemur fram að Lionel Messi, einn allra besti knattspyrnumaður allra tíma. Þénar helmingi meira á ári en allar konur í 7 bestu deildum í heimi.

Messi er launahæsti knattspyrnumaður í heimi, fáir kvarta undan launum hans. Hann skilar sínu innan vallar, hann selur haug af treyjum og mikið af öðrum varningi. Nafn hans skapar mikið af tekjum.

Laun í kvennafótbolta hafa hækkað talsvert síðustu ár en það hafa þau einnig gert í karlaboltanum.

Messi þénar 84 milljónir dollara á ári í laun og bónusa, 10,6 milljarða. Á sama tíma þéna 1692 konur, 42,6 milljónir dollara.

Konurnar fá því 5,3 milljarða í laun á ári, helmingi minna en Messi.

⚽️ 1 male soccer player makes almost double as much as the combined salaries of all players in the top 7 women’s soccer leagues.

During the #WomensWorldCup2019, join @UN_Women in demanding equal pay for #WomenInSport. https://t.co/5xnSaUqEO1 pic.twitter.com/SMr23362hg

— United Nations (@UN) June 23, 2019