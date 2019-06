Þjóðin yfir leiknum: Vona að Ragnar Sigurðsson eigi ekki heimasíðu

Ísland og Tyrkland eigast við þetta stundina en leikið er á Laugardalsvelli í undankeppni EM.

Ísland spilaði gríðarlega vel í fyrri hálfleik en búið er að flauta til leikhlés og er staðan 2-1.

Ragnar Sigurðsson hefur verið sjóðandi heitur fyrir framan markið og gerði bæði mörk Íslands með skalla.

Tyrkir náðu að laga stöðuna í 2-1 fyrir lok hálfleiksins en þeirra mark kom einnig með skalla eftir hornspyrnu.

Það er líf og fjör á Twitter eins og venjulega og hér má sjá það sem þjóðin hafði að segja.

Hamrén at the wheel. Raggi Sig er 👑

Name me a better international team at home than Iceland … I’ll wait

— Gaz Martin (@G9bov) 11 June 2019