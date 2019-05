Fyrrum stjarna missti öll tök og réðst á þrjá menn: Sjáðu óhugnanlegt myndband

Joey Barton, fyrrum knattspyrnumaður hjá Manchester City og Newcastle, elskar að komast í fréttirnar.

Barton er í dag þjálfari Fleetwood Town á Englandi en hann var ráðinn til starfa fyrir leiktíðina sem var að klárast.

Barton var þekktur fyrir það á sínum ferli að vera mjög skapstór og var til að mynda ásakaður um að ráðast á Daniel Stendel, stjóra Barnsley fyrr á árinu.

Í dag var svo birt myndband þar sem má sjá Barton brjálast á strönd og ráðast þar á þrjá menn er slagsmál brutust út.

Barton hafði hitað upp fyrir eigin giftingu í bænum Newquay en honum og vinum var hent út af veitingastað stuttu áður.

Ölvaður Barton og hans vinir lentu svo í slagsmálum á ströndinni sem endaði með því að Barton kýldi að minnsta kosti þrjá menn.

Maðurinn er í miklu veseni og þarf greinilega á hjálp að halda.

