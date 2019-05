Stórkostlegur David Beckham minnti á sig: 44 ára gamall en hefur engu gleymt

Það eru margir sem eru sammála um það að David Beckham sé einn allra besti leikmaður í sögu Manchester United í ensku úrvalsdeildinni.

Beckham var frábær í treyju United í mörg ár áður en hann samdi við spænsku risana í Real Madrid.

Beckham mætti aftur á Old Trafford á dögunum er goðsagnir United spiluðu við goðsagnir Bayern Munchen.

Um var að ræða góðgerðarleik en þessir leikmenn áttust við í úrslitum Meistaradeildarinnar árið 1999 er United vann þrennuna.

Beckham minnti svo sannarlega á sig í leiknum en United hafði að lokum betur sannfærandi, 5-0.

Beckham var þekktur fyrir frábæra spyrnugetu og hefur hann engu tapað þó hann sé orðinn 44 ára gamall.

David Beckham is 44 years old and he’s genuinely better than some of our current players. His performance yesterday was spectacular. Class is permanent. ❤ pic.twitter.com/Zn8TfUNyw2

— Red Devil Bible (@RedDevilBible) 27 May 2019