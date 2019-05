Enginn skilur neitt: Dómarinn skoraði sjálfur og dæmdi markið gilt

Við rákumst á hreint út sagt ótrúlegt myndband í dag er úr leik sem var spilaður í Hollandi.

Harkemase Boys og Hoek áttust þá við í Derde Divisie sem er fjórða efsta deild Hollands.

Eitt af mörkum leiksins var ótrúlegt. Það endaði svoleiðis að dómari leiksins sparkaði knettinum í netið.

Þrátt fyrir að vita upp á sig sökina þá ákvað dómarinn að dæma markið gott og gilt, eitthvað sem er í raun óskiljanlegt.

Orð eru óþörf en myndbandið talar sínu máli.

How on earth has this goal been allowed to stand?! 🤯pic.twitter.com/fETGjcEnvF

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 25 May 2019