Fyrrum leikmaður Barcelona sektaður fyrir að mæta á leik liðsins

Xemi Fernandez er ekki nafn sem margir kannast við en hann var á sínum tíma leikmaður Barcelona.

Fernandez lék með varaliði Barcelona frá 2016 til 2017 og lék heila 44 leiki á einu tímabili.

Hann fór síðar til Oxford United á Englandi en leikur í dag með liði Lleida Esportiu í heimalandinu.

Fernandez kom sér í vesen á dögunum er hann ákvað að skella sér í leyfisleysi til Liverpool borgar.

Þar sá Fernandez leik Liverpool og Barcelona en hann er stuðningsmaður spænska liðsins og sá þá tapa 4-0.

Fernandez fékk ekki leyfi til að kíkja á þann leik frá félagi sínu en náðist því miður á mynd í beinni útsendingu.

Félag hans ákvað að sekta miðjumanninn í kjölfarið en enginn þar vissi að hann hefði gert sér leið til Englands.

Lleida’s former Barça B midfielder Xemi Fernández has been fined for travelling to watch Tuesday’s game at Anfield without permission from his club, according to reports in Catalan media. Nobody from Lleida knew he was going, but he was spotted on TV (left). pic.twitter.com/cgFWH4DHlQ

