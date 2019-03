Stuðningsmenn United bálreiðir út í Pogba – Þetta sagði hann í viðtali

Stuðningmenn Manchester United eru bálreiðir út í miðjumanninn Paul Pogba þessa stundina.

Pogba er einn mikilvægasti leikmaður United og spilar stórt hlutverk á miðju liðsins.

Hann kom til United frá Juventus árið 2016 og gæti tekið við fyrirliðabandinu af Antonio Valencia næsta sumar.

Pogba greindi frá því í viðtali í dag að það væri draumur allra að spila fyrir Real Madrid á Spáni.

Hann sagði enn fremur að Real væri eitt stærsta félag heims en liðið hefur unnið ófáa titla í gegnum tíðina.

Frakkinn fær nú að heyra það á samskiptamiðlum og segja margir að hann sýni United enga virðingu.

