Ensk blöð með lygasögu um skærustu stjörnurnar

Ensk blöð fara fram með lygar um þá Romelu Lukaku og Paul Pogba ef marka má viðbrögð framherjans við nýjustu fréttum.

The Sun sagðist hafa öruggar heimildir fyrir því að Lukaku og Pogba hefðu rifist eftir 3-2 sigur á Southampton.

Sagt var að Lukaku hafi þar lesið yfir Pogba, fyrir að hafa ekki leyft sér að taka vítaspyrnu undir lok leiks. Vítaspyrnuna tók Pogba og klikkaði en Lukaku hefði getað tryggt sér þrennuna.

Sagt var að þeir hefðu rifist harkalega í klefanum eftir leik en Lukaku segir þetta tóma þvælu.



,,Þegar hatrið virkar ekki þá byrja þeir að ljúga,“ sagði Lukaku.

When the hate don’t work they start telling lies…

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) March 5, 2019