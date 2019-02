Hver er þessi nýjasta stjarna sem fæddist hjá United í kvöld? – Lestu allt um það hérna

Það vakti athygli í kvöld er hinn ungi James Garner kom við sögu hjá Manchester United í ensku úrvalsdeildinni.

Margir leikmenn United eru að glíma við meiðsli og má nefna Jesse Lingard, Marcus Rashford, Anthony Martial og Juan Mata.

Það var pláss fyrir Garner á varamannabekk United í kvöld er liðið vann góðan 3-1 útisigur.

Garner er aðeins 17 ára gamall og fékk sæti á bekknum ásamt þeim Tahith Chong og Angel Gomes sem eru einnig taldir mjög efnilegir.

James Garner becomes the latest academy product to make his Premier League debut for Manchester United, aged 17.

Well deserved! 🙌 pic.twitter.com/9eZvdglG79

— The Peoples Person (@PeoplesPerson_) 27 February 2019