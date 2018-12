Óvíst með framtíð Toys R’ Us verslana á Íslandi eftir gjaldþrot móðurfélags

Danska fyrirtækið Top Toy, móðurfélag leikfangaverslana Toys R‘ Us á Íslandi, var úrskurðað gjaldþrota í dag. Þetta kemur fram í yfirlýsingu sem fyrirtækið sendi frá sér í dag. Vísir greindi frá.

Fyrirtækið hefur síðan í nóvember unnið að endurskipulagningu en sú vinna gekk ekki upp og segja stjórnendur Top Toy að lítil sala um jólin hafi verið mikil vonbrigði, en þeir vonuðust eftir því að jólaverslunin myndu bjarga fyrirtækinu.

Toys R‘ Us verslunarkeðjan hefur átt í gífurlegum rekstrarerfiðleikum og sótti fyrirtækið um gjaldþrotaskipti í Bandaríkjunum í september 2017. Top Toy hefur rekið verslanir Toys R‘ Us víða um Evrópu og hefur fyrirtækið tilkynnt að þeir muni loka á næstunni verslunum sínum. Top Toy á einnig BR leikfangaverslanir víða um Evrópu.

Í samtali við Vísi sagði Sigurður Þorgeir Jónasson, verslunarstjóri Toys R‘ Us á Smáratorgi, ekki hafa nein tíðindi að flytja. Engar fregnir hafi heyrst um framtíð Toys R‘ Us á Íslandi. Óvíst er því hversu lengi fólk getur skilað eða skipt jólagjöfum sem keyptar voru í Toys R‘ Us hér á landi fyrir jól.