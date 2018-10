Bókaræman – skilafrestur nálgast og verðlaunaafhending í Bíó Paradís

Borgarbókasafnið efnir í fjórða sinn til lestrarhvetjandi örmyndakeppni fyrir ungt fólk.

Markmið keppninnar er að auka áhuga ungmenna á aldrinum 13-20 ára á lestri bóka og hvetja til skapandi lesturs og túlkunar á bókmenntum. Þátttakendur eru hvattir til að leita nýrra og óhefðbundinna leiða til þess að deila lestrarreynslu með öðrum ungmennum í formi örmyndbands.

Skilafrestur myndbanda er til 31. október gegnum borgarbokasafn.is/bokaraeman

Verðlaunaafhending í Bíó Paradís 8. nóvember kl. 17.

Þátttakendur fá 30 til 90 sekúndur til að kynna bók eða bókaseríu að eigin vali sem þeir hafa lesið. Aðferðin er algjörlega frjáls – það mætti því vera leikþáttur, viðtal, samtal, grínskets eða bara hefðbundinn bókadómur. Myndböndin sem send eru í keppnina verða öllum opin og áskilur Borgarbókasafnið sér rétt til þess að nota þau til að vekja áhuga á bókum og hvetja til lesturs.

Dómarar eru Stefán Máni rithöfundur, Karl Pálsson leikari og tæknimaður hjá KrakkaRÚV og Guðrún Baldvinsdóttir formaður dómnefndar, bókmenntafræðingur og starfsmaður Borgarbókasafnsins.

Meira um verkefnið

Frá keppninni 2017

Í fyrra bar Agnes Anna Garðarsdóttir sigur úr býtum með myndband um bókina In a Dark, Dark Wood eftir Ruth Ware. Agnes sá sjálf um upptöku, klippingu og tónlist og var það samdóma álit dómara að: „Tæknivinna er framúrskarandi. Flæði í myndinni er stórgott og samband texta og myndræns máls mjög skýrt. Höfundur hefur greinilega leikið sér og vandað sig við myndatöku og myndræna tjáningu. Höfundur má vera stoltur af samsetningu myndarinnar.“ Í öðru sæti var myndband um bók Stephen King, Carrie og voru það þær Karolina Irena Niton og Sigrún Helga Geirsdóttir sem deildu upplifun sinni á bókinni. Ummæli dómnefndar eru eftirfarandi: „Það sem bæði einkennir og heillar við þetta örmyndband er áhugi og ástríða fyrir viðfangsefninu – brennandi ástríða sem smitar þann sem á horfir. Einföld framsetning er brotin upp með smekklegum tæknibrellum sem krydda frásögnina án þess að trufla hana og eru á sama tíma algjörlega í takt við bókina sem um ræðir. Hér er innihaldið ofar umgjörðinni, og naglinn hittir beint á höfuðið.“ Þriðja sæti hlutu svo þær Iðunn Björg Arnaldsdóttir og Nina Solveig Andersen fyrir myndbandið hlykkjóttur vegur en innblásturinn er úr bókinni Allt eða ekkert/ Everything everything eftir Nicola Yoon.

Styrktaraðilar veita vegleg verðlaun

Allir vinningshafar fá gjafabréf frá Nexus og bók frá Bókabeitunni

Lenovo Spjaldtölva frá Origo

Hamborgaraveisla fyrir 6 frá Hamborgarabúllunni

Bíómiðar frá Laugarásbíó

Bíómiðar frá Bíó Paradís

