Svona ætlar eiginkona Rooney að svara fyrir niðurlægingu hans

Coleen Rooney leitaði í hús guðs til að reyna að koma sér í gegnum nýjustu áföllin í hjónabandinu. Eiginmaður hennar, Wayne Rooney, einn besti knattspyrnuamður í sögu Englands er að valda henni vonbrigðum, reglulega.

Coleen fór í kirkju á sunnudag til að finna innri frið og fá hjálp, athygi vakti að hún var búin að setja upp giftingahring sinn á nýjan leik, hann fór af hendi hennar i nokkra daga eftir að allt komst upp. Rooney hefur beðið um fyrirgefninu.

Rooney, fyrrum fyrirliði Manchester United, komst í fréttirnar í síðasta mánuði eftir ölvun á almannafæri. Rooney var handtekinn á flugvelli í Washington en hann var í annarlegu ástandi eftir langt flug.

Þau eru búsett í Bandaríkjunum þessa stundina en Rooney samdi við DC United í MLS-deildinni á síðasta ári. Samkvæmt miðlum ytra hangir hjónaband þeirra á bláþræði og er ástæðan sögð vera sú að eftir að Rooney hafi drukkið ótæplega á bar og reynt að tæla afgreiðslustúlku. Atvikið átti sér stað á Florída þar sem Rooney var í æfingaferð á dögunum.

Nú segja ensk blöð að Coleen vilji komast í I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! eða Strictly Come Dancing sem eru raunveruleikaþættir í Bretlandi. Þar ætlar hún að sanna sig.

Coleen vill sanna fyrir fólki á Englandi að hún sé ekki kúguð eiginkona eða brotin einstaklingur eftir heimskupör eiginmannsins. Coleen er samkvæmt enskum blöðum, viljug til að sanna að hún sé ekki háð eiginmanninum.

Coleen hefur ákveðið að fara í frí með börnum þeirra hjóna og foreldrum sínum til að ná áttu.

Saga Wayne Rooney utan vallar: Fyllerí, kaup á vændiskonum og rothögg

,,Þú hefur niðurlægt mig aftur,“ er haft eftir Coleen og er bætt við að hún hafi aldrei verið eins sár og reið út í eiginmann sinn.