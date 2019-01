Þetta gerðu vallarstarfsmenn Liverpool í kvöld: Siðlaust eða eðlilegt?

Liverpool gerði jafntefli í ensku úrvalsdeildinni í kvöld er liðið mætti Leicester City.

Sadio Mane kom Liverpool yfir snemma leiks áður en Harry Maguire jafnaði metin fyrir gestina.

Veðrið í Liverpool var ekki frábært og var mikil snjókoma fyrir leik og á meðan hann var í gangi.

Í hálfleik þá fóru vallarstarfsmenn Liverpool á grasið til að hreinsa burt snjóinn.

Athygli vekur að þeir hreinsuðu aðeins snjóinn í vítateignum þar sem Liverpool átti að sækja í síðari hálfleik.

Vítateigur Liverpool var látinn vera og var því miklu meiri snjór þar sem gestirnir þurftu að sækja.

Eðlilegt eða siðlaust?

Ha. @btsportfootball have shown Liverpool ground staff have cleared snow out of penalty area they are attacking – but not the one they are defending….

— Simon Stone (@sistoney67) 30 January 2019