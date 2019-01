Sjáðu myndbandið: Óhugnanleg slagsmál brutust út fyrir leik Millwall og Everton

Það er ekkert grín að mæta á heimavöll Millwall, the Den en það getur verið erfitt að næla í stig þar.

Stuðningsmenn Millwall eru með þeim blóðheitustu á Englandi og eru ekkert lamb að leika sér við.

Liðið mætti Everton í enska bikarnum í kvöld og vann frábæran 3-2 sigur á Gylfa Þór Sigurðssyni og félögum.

Sigurmark leiksins kom á 93. mínútu leiksins og fer Millwall alla leið í 16-liða úrslit keppninnar.

Fyrir leik þá brutust út mikil slagsmál er stuðningsmenn beggja liða mættust úti á götu.

Það var mikið slegist og voru ófáir sem misstu af leiknum vegna meiðsla sem þeir hlutu.

Myndband af þessu má sjá hér.

Millwall Vs Everton just now#MILEVE #facup pic.twitter.com/VH8D8WUgSG

— Danilo Powell (@DaniloB4167559c) 26 January 2019