Heyrðu hvað Pogba sagði við leikmenn United – Mjög tilbúinn í verkefnið

Paul Pogba, leikmaður Manchester United, var í miklum gír fyrir leik gegn Huddersfield í vikunni.

Pogba og félagar unnu góðan 3-1 heimasigur gegn nýliðunum og var þetta annar sigur liðsins í röð.

Frakkinn virðist vera mjög tilbúinn í verkefnið undir stjórn Ole Gunnar Solskjær, eitthvað sem var ekki til staðar undir Jose Mourinho.

Pogba hvatti leikmenn United fyrir leikinn á annan í jólum en myndband hefur verið birt af stuttri ræðu í leikmannagöngunum.

Þar má heyra Pogba tala við aðra leikmenn United og segir þeim að pressa mikið og byrja leikinn vel.

Myndbandið má sjá hér.

“When we go we go, pressing first ones! Now we’re at home. we go strong we start strong!”

Paul Pogba leading the team out with words of inspiration. My captain. 🇾🇪 #mufc [MU] pic.twitter.com/BJomwV2d5f

— United Xtra (@utdxtra) 27 December 2018