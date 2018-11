Theodór Elmar fékk ekki borgað og er samningslaus – ,,Mjög sár að þetta hafi endað svona“

Theodór Elmar Bjarnason hefur yfirgefið lið Elazigspor í Tyrklandi en hann staðfesti þetta í kvöld.

Elmar hefur undanfarið ár leikið með Elazigspor en liðið spilar í næst efstu deild í Tyrklandi.

Miðjumaðurinn kom til félagsins frá AGF á síðasta ári en hann hafði leikið í Danmörku frá árinu 2012 með AGF og Randers.

Hann mun nú takast á við nýja áskorun eins og hann greinir frá á Twitter.

,,Ég er mjög sár yfir því að tími minn hjá Elazig hafi endað svona,“ skrifar hann á meðal annars í færslu sinni.

Félagið hefur verið í vandræðum með að borga leikmönnum laun og er nú óvíst hvað tekur við.

I am really sad that my time in Elazig has ended like this. I met a lot of amazing people and made some friends for life. I really hope the team will do well without me like they did in Karabük and Adana.

Now I will find a new challenge but i will never forget my time in Elazig.

— Elmar Bjarnason (@ElmarBjarnason) 15 November 2018